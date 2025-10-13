×
Fenerbahçe'den transfer bombası! Brezilyalı gazeteci açıkladı: Bonservisi sadece 10 milyon euro

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 13:23

Fenerbahçe, ara transfer sezonu için Memphis Depay ismini gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Depay transferini, bizzat teknik direktör Domenico Tedesco’nun istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar…

Fenerbahçe, Hollandalı yıldız Memphis Depay’i kadrosuna katmak istiyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, Corinthians forması giyen deneyimli futbolcu için sarı-lacivertliler devre arasına hazırlanıyor.

Gazeteci Cosme Rimoli, “Esporte Record” programında yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin transfer planını şu sözlerle duyurdu:

“Fenerbahçe, Memphis Depay ile ilgileniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco takıma lider bir oyuncu istiyor. Transfer sezonu yakında açılıyor. Üstelik bonservisi Avrupa standartlarına göre çok düşük, sadece 10 milyon euro (yaklaşık 62 milyon real). Eğer ayrılırsa, bu bedelin %50’si Corinthians’a gidecek. Depay isterse Aralık’ta ayrılabilir. Zaten bazı İspanyol kulüpleri de ilgileniyor. Onu tutmaları zor.”

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI’NDA TARİHE GEÇTİ

Hollanda, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Finlandiya ile kozlarını paylaştı. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Memphis Depay milli takımda tarihe geçti.

4-0 biten maçta Memphis Depay ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, 8. dakikada ve 17. dakikada atılan gollerde pası veren futbolcu oldu. Öte yandan Depay, 38. dakikada ise penaltıdan fileleri sarstı.

Hollandalı futbolcu Memphis Depay, milli takım kariyerinde yaptığı 35. asistle ülkesinin tarihinde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Ayrıca Depay, attığı 54 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

BREZİLYA’DAN AYRILMAK İSTİYOR

Depay, 16 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık sinyallerini vermişti. Yıldız oyuncunun konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde olmuştu:

 

“Bir sürü yalan yayıldı ve adıma yönelik kampanyalar devam ediyor. Peki bunların hepsi ne için? İnsanları bana karşı mı kışkırtmaya çalışıyorsunuz? Taraftarlarla aramda sürtüşme mi yaratmaya çalışıyorsunuz? Kötü bir imaj mı yaratmaya çalışıyorsunuz? Bunu hepinize söylüyorum. Çok yakında bazı şeylerden bahsedeceğim. Beni siyasi konulara dahil eden insanlara ve adımı yalanlarla dolu ağızlarından çıkaramayan medya kuruluşlarında çalışan insanlara doğrudan sesleniyorum! Hayatımda bu noktaya kadar gelmemin sebebi doğru olanı savunmamdır. Ben daha üstün bir güç tarafından korunuyorum. Bu filmi defalarca izledim, köle sporcusu olmamaya ve iş dünyasının 10 adım gerisinde kalmaya karar verdiğimden beri benimle uğraşmaya çalışıyorlar ama Tanrı elini başımın üzerine uzattı. Hepiniz benimle oynamaya devam edin ama karma gerçek ve herkesin başına gelecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
