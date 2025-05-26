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Fenerbahçe'den transfer atağı! Premier Lig'den 4 yıldız listede

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#Fenerbahçe#Premier Lig#Jose Mourinho
Fenerbahçeden transfer atağı Premier Ligden 4 yıldız listede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Kadrosunu yıldızlarla donatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'den 4 sansasyonel ismi listesine aldı.

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Bu sezon da şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe transferde gözünü kararttı.

PREMİER LİG'DEN 4 YILDIZ LİSTEDE

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Premier Lig’den dört oyuncu ile ilgilendiği öğrenildi.

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HOJLUND, GREALİSH, DOKU, SON...

Sarı lacivertlilerin Manchester Unitedlı forvet Rasmus Hojlund, Manchester City’nin kanat oyuncusu Jack Grealish ve forvet Jeremy Doku ile Tottenham’lı forvet Hueng-Min Son için ön görüşmelere başladığı ifade edildi.

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#Fenerbahçe#Premier Lig#Jose Mourinho

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