Fenerbahçe'den transfer atağı! Premier Lig'den 4 yıldız listede

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Bu sezon da şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe transferde gözünü kararttı.

PREMİER LİG'DEN 4 YILDIZ LİSTEDE

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Premier Lig’den dört oyuncu ile ilgilendiği öğrenildi.

HOJLUND, GREALİSH, DOKU, SON...

Sarı lacivertlilerin Manchester Unitedlı forvet Rasmus Hojlund, Manchester City’nin kanat oyuncusu Jack Grealish ve forvet Jeremy Doku ile Tottenham’lı forvet Hueng-Min Son için ön görüşmelere başladığı ifade edildi.