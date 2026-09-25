FenerbahÃ§e'den transfer! 10 milyon Euro

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FenerbahÃ§e yaz transfer dÃ¶neminde kadrosunu baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirirken, orta sahanÄ±n merkezindeki eksikliÄŸi gideremedi. Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Kojo Oppong gibi isimleri kadrosuna katan SarÄ±-Lacivertliler, Ã¶zellikle hÃ¼cum ve savunmaya yaptÄ±ÄŸÄ± takviyelerle dikkat Ã§ekti. Ancak orta sahada planlanan hamle gerÃ§ekleÅŸmeyince gÃ¶zler daha ÅŸimdiden ocak ayÄ±na Ã§evrildi. YÃ¶netimin devre arasÄ±nda bu bÃ¶lgeye mutlaka bir takviye yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼Ã§ kiÅŸilik bir listenin oluÅŸturulduÄŸu belirtiliyor.

HALA MASADA

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan son haberler, FenerbahÃ§eâ€™nin Hakan Ã‡alhanoÄŸlu dosyasÄ±nÄ± kapatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milli futbolcu iÃ§in ocak ayÄ±nda yeniden giriÅŸimde bulunabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor. 32 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, Interâ€™de orta sahanÄ±n merkezinde gÃ¶rev yaparken 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarÄ±nda oynayabilmesiyle dikkat Ã§ekiyor. Ã–zellikle oyun kurulumundaki kalitesi, duran toplardaki etkinliÄŸi ve merkezde oyunun temposunu belirleyebilmesi, Hakanâ€™Ä± FenerbahÃ§eâ€™nin aradÄ±ÄŸÄ± profile yaklaÅŸtÄ±rÄ±yor.

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KONTRATI BÄ°TÄ°YOR

Hakanâ€™Ä±n Inter ile mevcut sÃ¶zleÅŸmesi 30 Haziran 2027â€™de sona eriyor. Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n oyuncuyla yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda temaslarÄ± bulunsa da henÃ¼z yeni bir anlaÅŸma aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Bu nedenle ocak ayÄ±ndaki geliÅŸmeler, transferin ÅŸartlarÄ±nÄ± belirleyecek Ã¶nemli unsurlardan biri olacak. FenerbahÃ§eâ€™nin Hakan iÃ§in giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki bilgiler ise ÅŸu aÅŸamada basÄ±nda yer alan iddialar niteliÄŸinde; kulÃ¼pler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ resmi bir teklif veya gÃ¶rÃ¼ÅŸme bulunmuyor.

YATIRIM YAPACAKLAR

Listenin dikkat Ã§eken diÄŸer ismi ise Yasin Ayari. Brighton formasÄ± giyen 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sveÃ§li orta saha, Hakanâ€™a gÃ¶re Ã§ok daha genÃ§ ve yatÄ±rÄ±m odaklÄ± bir seÃ§enek. 6 Ekim 2003 doÄŸumlu Ayari; merkez orta sahanÄ±n yanÄ± sÄ±ra 8 ve 10 numara pozisyonlarÄ±nda da gÃ¶rev yapabiliyor. Ã‡ift yÃ¶nlÃ¼ oyunu ve dinamizmiyle Ã¶ne Ã§Ä±kan futbolcunun bir baÅŸka avantajÄ± ise SÃ¼per Ligâ€™deki 23 yaÅŸ altÄ± yabancÄ± kontenjanÄ±na uygun olmasÄ±.

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GELECEÄžÄ° BELÄ°RSÄ°Z

Ayariâ€™nin FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan cazibesini artÄ±ran bir baÅŸka detay da sezon sonunda bitecek sÃ¶zleÅŸmesiyle ilgili durum. Brighton ile geleceÄŸi belirsiz olan genÃ§ oyuncunun ocak ayÄ±nda transfer edilmesi halinde Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n bonservis beklentisi ve oyuncunun sÃ¶zleÅŸme durumu Ã¶nemli rol oynayacak. Ayari, 2026-27 sezonuna da iyi baÅŸladÄ±. Brighton formasÄ±yla sezonun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sÃ¼re alÄ±rken, Ä°sveÃ§ Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 2026 DÃ¼nya KupasÄ± kadrosunda da yer aldÄ±.

ROTA GÃœNEY AMERÄ°KA

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ aday Milton Delgado ise listenin en genÃ§ ve geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k isimlerinden. Boca Juniors formasÄ± giyen 21 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli, Ã¶n libero ve merkez orta saha pozisyonlarÄ±nda oynuyor. SaÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ± kullanan Delgado, Arjantin U20 Milli TakÄ±mÄ±â€™nda da gÃ¶rev yapÄ±yor. Boca ile sÃ¶zleÅŸmesi 2029â€™un sonuna kadar devam eden oyuncunun piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 10 milyon Euro seviyesinde gÃ¶steriliyor.

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YAZ DÃ–NEMÄ°NDE OLMADI

Delgado ismi aslÄ±nda FenerbahÃ§eâ€™nin yaz transfer dÃ¶neminde de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. SarÄ±-Lacivertliler, yabancÄ± kontenjanÄ±ndaki 23 yaÅŸ altÄ± avantajÄ±ndan yararlanarak genÃ§ oyuncuyu kadroya katmayÄ± deÄŸerlendirmiÅŸ, ancak transfer gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti. Arjantin basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlerde Delgado iÃ§in 15 milyon DolarlÄ±k serbest kalma maddesinden de sÃ¶z edilmiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla Boca ile uzun sÃ¼reli sÃ¶zleÅŸmesi bulunan genÃ§ futbolcunun transferi, Hakan ve Ayari dosyalarÄ±na gÃ¶re farklÄ± bir mali tablo ortaya Ã§Ä±karabilir.

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