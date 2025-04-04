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Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi açıklama! 'Adil yönetim istiyoruz'

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor
Fenerbahçeden Trabzonspor maçı öncesi açıklama Adil yönetim istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 20:13

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçıyla ilgili "Adil yönetim istiyoruz" başlığı altında bir yazı yayınladı.

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Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, resmi hesaplarından bir açıklama yayınladı. 

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Adil Yönetim İstiyoruz 

Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

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Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe’nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez."

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor

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