×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den TFF'ye PFDK iddiaları hakkında başvuru: 'Hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#PFDK#TFF
Fenerbahçeden TFFye PFDK iddiaları hakkında başvuru: Hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 13:24

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında TFF'ye resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

"Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözden KaçmasınFenerbahçede Mert Hakan Yandaş gelişmesi Süper Ligden resmi teklifFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Süper Lig'den resmi teklifHaberi görüntüle

Fenerbahçe'nin başvuru metni:

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NA

Bugün kamuoyuna yansıyan bilgiler ve bulgular doğrultusunda; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp yazışma grubunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef alan ve tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden birtakım mesajların paylaşıldığı görülmektedir.
Bu iddialar arasında;

Haberin Devamı

• "Yapı'yı ifşa eden söylemlerin,
• Kulübümüze yönelik düşmanca ifadelerin,
• Tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini açıkça ortaya koyan cümlelerin,
•  Gelecek sezona dair hesaplaşma ve intikam içerikli mesajların, yer aldığı belirtilmiştir.

Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması, "disiplin" kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi, sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir.

Bu çerçevede;

1. İddiaların tüm boyutlarıyla, süratle ve şeffaflıkla araştırılmasını,
2. Varsa söz konusu yazışmaların incelenerek, ilgili kurul üyeleri hakkında gerekli idari ve disiplin soruşturmasının başlatılmasını,
3. Sürecin tamamı hakkında Kulübümüze ve kamuoyuna ivedilikle bilgi verilmesini talep ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacak ve temiz futbol için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.

Saygılarımızla,"

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#PFDK#TFF

BAKMADAN GEÇME!