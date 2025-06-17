Fenerbahçe'den TFF'ye PFDK iddiaları hakkında başvuru: 'Hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz'

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Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

"Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'nin başvuru metni:

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NA

Bugün kamuoyuna yansıyan bilgiler ve bulgular doğrultusunda; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp yazışma grubunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef alan ve tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden birtakım mesajların paylaşıldığı görülmektedir.

Bu iddialar arasında;

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• "Yapı'yı ifşa eden söylemlerin,

• Kulübümüze yönelik düşmanca ifadelerin,

• Tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini açıkça ortaya koyan cümlelerin,

• Gelecek sezona dair hesaplaşma ve intikam içerikli mesajların, yer aldığı belirtilmiştir.

Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması, "disiplin" kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi, sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir.

Bu çerçevede;

1. İddiaların tüm boyutlarıyla, süratle ve şeffaflıkla araştırılmasını,

2. Varsa söz konusu yazışmaların incelenerek, ilgili kurul üyeleri hakkında gerekli idari ve disiplin soruşturmasının başlatılmasını,

3. Sürecin tamamı hakkında Kulübümüze ve kamuoyuna ivedilikle bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacak ve temiz futbol için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.

Saygılarımızla,"

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