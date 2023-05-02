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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı

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#Fenerbahçe#TFF#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede İrfan Can Kahvecinin cezası açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 23:39

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi.

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Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci’nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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#Fenerbahçe#TFF#İrfan Can Kahveci

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