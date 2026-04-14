×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 15:26

Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de yönetim, TFF'ye çıkarma yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında yaşadığı kritik 2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk yarışında liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyelerin Ertan Torunoğulları TFF'ye ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertlilerin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmalarındaki lehte ve aleyhteki hakem hatalarını video kayıtlarıyla federasyona sunduğu ilettiği belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Mert Hakan Yandaş idmana çıktıFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş idmana çıktı!Haberi görüntüle

ERTAN TORUNOĞLULLARI: 'TAKİPTEYİZ, SÜREKLİ KONTAK HALİNDEYİZ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk, tartıştık. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil bütün takımlarımız için sorunsuz, hakemin konuşulmayacağı 5 hafta diliyoruz."

Haberin Devamı

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Puan farkının 2’ye düşmesinin kendileri için sevindirici olduğunu söyleyen Torunoğulları, "Maç maç gidiyoruz, önümüzde bir Rizespor maçı var ona hazırlanıyoruz. Takımımıza, hocamıza inanıyoruz; biz sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!