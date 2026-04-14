Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında yaşadığı kritik 2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk yarışında liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyelerin Ertan Torunoğulları TFF'ye ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertlilerin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmalarındaki lehte ve aleyhteki hakem hatalarını video kayıtlarıyla federasyona sunduğu ilettiği belirtildi.

ERTAN TORUNOĞLULLARI: 'TAKİPTEYİZ, SÜREKLİ KONTAK HALİNDEYİZ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk, tartıştık. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil bütün takımlarımız için sorunsuz, hakemin konuşulmayacağı 5 hafta diliyoruz."

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Puan farkının 2’ye düşmesinin kendileri için sevindirici olduğunu söyleyen Torunoğulları, "Maç maç gidiyoruz, önümüzde bir Rizespor maçı var ona hazırlanıyoruz. Takımımıza, hocamıza inanıyoruz; biz sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." şeklinde konuştu.