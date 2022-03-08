Fenerbahçe'den TFF ve MHK’ye 6 kritik soru

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Sarı lacivertliler, Trabzon maçının hakemi Zorbay Küçük’ün neden perşembe geceyarısı açıklandığını, bu konuda bir müdahalede bulunuldu ise bunun kim ya da kimler tarafından yapıldığının açıklığa kavuşmasını istiyor.

Trabzonspor maçının devre arasında sosyal medyadan bir açıklama yaparak hakem atamaları konusunda çeşitli iddialarda bulunan Fenerbahçe yönetiminin, bir basın toplantısı yoluyla ya da kulüp televizyonundan, TFF ve MHK yetkililerine bazı sorular yöneltip cevap isteyeceği öğrenildi. Büyük olasılıkla yarın sorulması beklenen sorular ve iddialar şöyle:

NEDEN GECEYARISI AÇIKLANDI?

1- Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Zorbay Küçük’ün atandığı, neden diğer karşılaşmaların hakemleriyle birlikte değil de geceyarısı açıklandı?

2- 3 Mart Perşembe akşamı 20.30’da başlayan ve 120 dakika süren Alanyaspor-Gaziantep maçını yöneten Zorbay Küçük, neden apar topar Fenerbahçe-Trabzon’a atandı?

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3- İlk etapta bu maçta görevlendirilen Fırat Aydınus son anda değiştirildiği için diğer hakem atamalarından ayrı olarak açıklandığı iddiası doğru mu?

AFFINI MI iSTEDi?

4- Bu maçın hakemi değiştirildiyse bu müdahaleyi yapan isim kimdir ve amacı nedir?

5- Eğer Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetmesi için görevlendirilen bir hakem affını istediyse nedeni nedir, bu bilgi niçin kamuoyuyla paylaşılmadı?

6- Giresun-Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten Zorbay Küçük, sadece iki maçın ardından neden tekrar Fenerbahçe’nin en kritik maçına atandı?

METE KALKAVAN iÇiN ÇiFTE STANDART iMASI

F.Bahçe yönetimi, Trabzon maçında İrfan Can’ın kırmızı kart görmesinde önemli rolü olan VAR hakemi Mete Kalkavan’eleştirip, çifte standart uyguladığını savundu. Sarı lacivertliler, Kalkavan’ın bir hafta önce yönettiği Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasında Fall’ın bire bir aynı pozisyonda Kim’in kaval kemiğine basmasını ve Konya-Beşiktaş maçında Mpoku’nun Pjanic’in ayak bileğine basmasını sadece sarı kartla geçiştirdiğine dikkat çekip, “Bütün bunları manalı buluyoruz” ifadesini kullandılar.