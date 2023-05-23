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Fenerbahçe'den TFF Hukuk Müşavirliği'ne Samet Akaydin tepkisi! 'Tarihi bir skandal'

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#PFDK
Fenerbahçeden TFF Hukuk Müşavirliğine Samet Akaydin tepkisi Tarihi bir skandal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 11:52

Fenerbahçe, Samet Akaydin'in Trabzonspor maçındaki 'tükürmesi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilmesi hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#PFDK

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