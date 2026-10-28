Fenerbahçe'den telefon! Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleşti

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin 2-1 kaybedilmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Takımın başına geçici süreliğine yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın getirildiği açıklandı.

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DIRK KUYT

Kulüpten yapılan açıklamada; "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABDULLAH AVCI SESLERİ

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Fenerbahçe'de ayrılığın ardından Vincenzo Montella ismi gündeme geldi. Montella ile sözleşme süresinde soru işaretleri yaşayan Fenerbahçe yönetimi Abdullah Avcı’yla telefon görüşmesi yaptı.

AZİZ YILDIRIM SICAK BAKIYOR

Başkan Aziz Yıldırım’ın da sıcak baktığı Avcı’nın önceliği sportif başarı. Sözleşme süresi vs hiç görüşülmezken Avcı, yerli teknik adam konusunda en sıcak aday durumuna geldi.