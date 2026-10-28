×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den telefon! Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleşti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Abdullah Avcı#Teknik Direktör
Fenerbahçeden telefon Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 17:02

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör adayları konusunda Abdullah Avcı ile görüştü. İşte ayrıntılar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin 2-1 kaybedilmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Takımın başına geçici süreliğine yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın getirildiği açıklandı.

Fenerbahçeden telefon Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleşti

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DIRK KUYT

Kulüpten yapılan açıklamada; "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeden telefon Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleşti

ABDULLAH AVCI SESLERİ

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de ayrılığın ardından Vincenzo Montella ismi gündeme geldi. Montella ile sözleşme süresinde soru işaretleri yaşayan Fenerbahçe yönetimi Abdullah Avcı’yla telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçeden telefon Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleşti

AZİZ YILDIRIM SICAK BAKIYOR

Başkan Aziz Yıldırım’ın da sıcak baktığı Avcı’nın önceliği sportif başarı. Sözleşme süresi vs hiç görüşülmezken Avcı, yerli teknik adam konusunda en sıcak aday durumuna geldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Abdullah Avcı#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!