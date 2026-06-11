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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması: 'Hiç kimseyle anlaşmadık'

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Teknik Direktör
Fenerbahçeden teknik direktör açıklaması: Hiç kimseyle anlaşmadık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 17:46

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım resmi siteden yaptığı açıklamayla hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmadıklarını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan teknik direktör iddialarını yalanlayarak, "Yönetim kurulumuz halihazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır" denildi.

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Fenerbahçeden teknik direktör açıklaması: Hiç kimseyle anlaşmadık

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağı iddia edilmiş ve tecrübeli teknik adamla yarın resmi sözleşme imzalanacağı öne sürülmüştü. 

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Teknik Direktör

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