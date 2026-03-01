×
Fenerbahçe'den Tedesco açıklaması: Antalyaspor maçında yok!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 19:00

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle takımının başında yer alamayacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe'ye Tedesco'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. 

Antalyaspor karşısında takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.

Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

