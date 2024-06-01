Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu resmen duyurdu! İşte imza töreninin yeri ve saati

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayan ve görüşmeleri KAP'a bildiren Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

Fenerbahçe önce yaptığı paylaşımda, "Yarın akşama plan yapmayın" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı paylaşımla Jose Mourinho transferini duyuran Fenerbahçe, yarın 19.00'da Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Paylaşılan videoda taraftara seslenen Mourinho, "Merhaba, Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

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Deneyimli çalıştırıcının yarın saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.