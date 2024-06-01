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Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu resmen duyurdu! İşte imza töreninin yeri ve saati

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Transfer
Fenerbahçe, Jose Mourinhoyu resmen duyurdu İşte imza töreninin yeri ve saati
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 22:48

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jose Mourinho'yu resmen duyurdu. Jose Mourinho ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamı yarın İstanbul'a getirecek ve taraftarı önünde imza töreni düzenleyecek.

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayan ve görüşmeleri KAP'a bildiren Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

Fenerbahçe önce yaptığı paylaşımda, "Yarın akşama plan yapmayın" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı paylaşımla Jose Mourinho transferini duyuran Fenerbahçe, yarın 19.00'da Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Paylaşılan videoda taraftara seslenen Mourinho, "Merhaba, Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

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Deneyimli çalıştırıcının yarın saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.

 

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Transfer

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