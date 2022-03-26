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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklama

#Fenerbahçe#Tahkim Kurulu#Süper Lig
Fenerbahçeden Tahkim Kurulunun kararına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Süper Lig hakeminin itirazının tahkim kurulunca kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig’de düdük çalan 10 hakemin görevden alınmasına ilişkin itirazı kabul ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022’de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün tahkim kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz, Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar” ifadelerine yer verdi.

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#Fenerbahçe#Tahkim Kurulu#Süper Lig

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