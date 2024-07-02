Fenerbahçe'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! En ciddi rakibi...

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Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getiren ve çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer operasyonunu sportif direktör Mario Branco yönetiminde sürdüren sarı - lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'ye imza attırmıştı.

Transferlerine devam edecek olan Fenerbahçe için Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi.

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

RMC Sport'un haberine göre Lille ile yollarını ayıran milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor.

Sarı - lacivertlilerin henüz oyuncunun menajeriyle temasa geçmediği ancak kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

MILAN DA DEVREDE

Öte yandan Yusuf Yazıcı ile Milan'ın da ilgilendiği ve İtalyan devinin Fenerbahçe'nin transferdeki en ciddi rakibi olduğu kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkan Yazıcı, 12 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.