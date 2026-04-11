×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den sürpriz transfer teklifi! Ajantinli stoper 'evet' dedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 11:27

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu bağlamda, sürpriz bir isme teklif götürdü.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ederken, stoper bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda sarı lacivertliler, sürpriz bir isme teklif götürdü.

ARJANTİN BASINI YAZDI

Arjantin'den El Crack'in haberine göre Fenerbahçe, Independiente forması giyen Kevin Lomonaco'ya teklif yaptı.

FENERBAHÇE İKNA ETTİ

Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin teklifini oyuncu tarafından kabul edildiği ve sözleşme şartlarının 'ikna edici' olduğu ifadesine yer verildi.

KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Independiente'nin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Lomonaco, Arjantin kulübünün vazgeçilmez oyuncularından biri konumunda.

Haberin Devamı

24 yaşındaki stoper şimdiye dek 76 müsabakada forma giydi ve 2 gpş 2 asist üretti. 6561 dakika sahada kaldı.

DEĞERİ YÜKSELDİ

Transfermarkt değerlerince Lomonaco, son 1 sezonda 6 milyon Euro olan bonservis değerini 9 milyon Euro'ya çıkardı. Fenerbahçe, oyuncunun yükselen form değerini yakından takip etti.

Lomonaco'nun Independiente ile Aralık 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor. Arjantin kulübü, oyuncusunun satışından kar elde etmeyi hedefliyor.

Independiente, oyuncunun %75 haklarına sahip. Kalan %25'lik kısmı Red Bull Bragantino'da bulunuyor.

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!