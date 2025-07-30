Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Portekizli yıldız İstanbul'a geliyor!

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Geride kalan sezonun tamamlanmasıyla Osayi-Samuel ile yollarını ayıran Fenerbahçe, aradığı sağ beki buldu.

SKRINAR İÇİN KAP BİLDİRİMİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı ve Slovak stoper transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte gelen 30 yaşındaki futbolcu, Paris'ten kalkan özel uçakla saat 19.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Skriniar, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

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BU GECE İSTANBUL'DA!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı. Portekizli futbolcu, bu gece İstanbul'da olacak.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

BARCELONA'YA 32 MİLYON ÖDEMİŞLERDİ

Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynanan 31 yaşındaki sağ bek için İngiliz ekibi 2020/21 sezonunda Barcelona'ya 32 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

GEÇEN SEZON SEMEDO

Geçen sezon Vitor Perreira'nın çalıştırdığı Wolves'ta 38 maça çıkan Semedo, gol sevinci yaşayamazken 5 asist yaptı.