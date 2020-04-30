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GeriFutbol Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Kerim Alıcı
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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Kerim Alıcı

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Kerim Alıcı
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2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için kulübü Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı Westerlo'ya kiralamıştı. (Takvim)

Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi: Kerim Alıcı

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