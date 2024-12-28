Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle: Jaden Philogene

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hedefi belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.
ACUN ILICALI BİZZAT İLGİLENİYOR
Haberde, Acun Ilıcalı'nın, sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.