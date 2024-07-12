Fenerbahçe'den sürpriz Cenk Tosun hamlesi! 1+1 yıllık anlaşma, resmi imza...

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Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren ve Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hummalı şekilde devam ediyor.

LEVENT VE ÇAĞLAR'DAN SONRA...

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmen açıklayan sarı - lacivertliler, Allan Saint-Maximin ile de prensip anlaşmasına varmıştı.

Santrfor hattını da güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı - lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor.

RESMİ İMZAYA KALDI

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Tecrübeli santrforun, 13 Temmuz Cumartesi resmi imzayı atması bekleniyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.

EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan Cenk Tosun, turnuvayı Çekya maçında attığı 1 golle tamamlamıştı.

5 Ocak 2018 tarihinde 22,5 milyon euroluk rekor transfer bedeliyle Everton'a transfer olan Tosun, 2 Temmuz 2022'de yeniden Beşiktaş'a imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI

EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Cenk Tosun, bu görüşmede siyah beyazlılar ile anlaşmaya varamadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Tosun, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.