Fenerbahçe'den stopere Mateo Musacchio hamlesi!

Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle morali yerine gelen Fenerbahçe, transfere odaklandı. Mesut Özil transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı lacivertli takımın stoper gündeminde ise Mateo Musacchio var...

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Mateo Musacchio ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Arjantinli stoper, bu sene Serie A'da oynama şansı bulamasa da sene sonuna kadar takımdan ayrılmak istemiyor.

Musacchio ile Fenerbahçe'nin dışında Parma'nın da ilgisinin bulunduğu ve önümüzdeki günlerde resmi bir teklifin yapılabileceği aktarıldı.

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