MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den stopere Mateo Musacchio hamlesi!
GeriFutbol Fenerbahçe'den stopere Mateo Musacchio hamlesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den stopere Mateo Musacchio hamlesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Mesut Özil'i katmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da stoper transferi çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim Milan'dan Mateo Musacchio oldu.

Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle morali yerine gelen Fenerbahçe, transfere odaklandı. Mesut Özil transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı lacivertli takımın stoper gündeminde ise Mateo Musacchio var...

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Mateo Musacchio ile ilgileniyor.

Fenerbahçeden stopere Mateo Musacchio hamlesi

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Arjantinli stoper, bu sene Serie A'da oynama şansı bulamasa da sene sonuna kadar takımdan ayrılmak istemiyor.

Musacchio ile Fenerbahçe'nin dışında Parma'nın da ilgisinin bulunduğu ve önümüzdeki günlerde resmi bir teklifin yapılabileceği aktarıldı.

Fenerbahçeden stopere Mateo Musacchio hamlesi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle