Fenerbahçe'den stopere dünya yıldızı! Rota İspanya'ya çevrildi

Fenerbahçe’de bu yaz transfer çalışmalarında öncelik stoper ve forvette. Yönetim, Milan Skriniar’ın yanına, en az onun seviyesinde bir savunmacı daha almak istiyor.

SENESI'NİN TALİBİ ÇOK

Bournemouth’tan ayrılacak olan Marcos Senesi için girişimler başlamıştı ancak Arjantinli oyuncunun birçok dev talibinin olması nedeniyle sarı-lacivertliler alternatif arayışlarına da başladı.

HEDEF GIMENEZ

Fenerbahçe yönetimi, Jose Gimenez’i de listeye ekledi. Uruguaylı yıldız, tam 13 yıldır formasını giydiği Atletico Madrid ile yollarını ayırabilir. İspanyol basını, bu yaz kadroda önemli bir değişime gitmeyi planlayan Kırmızı-Beyazlılar’ın, ayrılacak isimler arasına 31 yaşındaki stoperi de eklediğini yazdı.

10 MİLYON EURO

Gimenez’in kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Atletico Madrid’in ayrılık halinde ne kadar bonservis bedeli talep edeceği henüz net değil. Ancak bu bedelin 10 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin, çok önem verdiği stoper transferi için bu rakamı gözden çıkarmaya hazır olduğu kaydedildi.

TEKLİF YAPILACAK

Eğer Atletico, bonservis konusunda astronomik bir bedel talep etmezse, sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunmacıya teklif yapacağı öne sürüldü.

LUGANO DEVREYE GİREBİLİR

Fenerbahçe, bu transfer için resmi girişimlere başlaması halinde eski yıldızı Diego Lugano’dan destek alabilir. Gimenez’in kariyerinin ilk yılları ile Lugano’nun son döneminde ikili, Uruguay Milli Takımı’nda birlikte forma giymişti.