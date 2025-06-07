Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Gözler yeniden Almanya'da

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Kış transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın alternatifini arayan Fenerbahçe, bu doğrultuda Almanya Ligi'nde top koşturan Brezilyalı stoperi gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN TUTA

Brezilya basınına göre; Fenerbahçe, devre arasında gündemine gelen 25 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta ile ilgileniyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Alman ekibi Frankfurt ile 5. sezonunu geride bırakan 1.85 boyundaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor. Sözleşmesini tamamlamadan gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Brezilyalı stoper için sarı - lacivertli yönetiminin önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor.

2472 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşandı.

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