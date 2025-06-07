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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Gözler yeniden Almanya'da

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#Fenerbahçe#Frankfurt#Süper Lig
Fenerbahçeden stoper hamlesi Gözler yeniden Almanyada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 20:44

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, stoper transferi için gözünü Almanya'ya çevirdi.

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Kış transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın alternatifini arayan Fenerbahçe, bu doğrultuda Almanya Ligi'nde top koşturan Brezilyalı stoperi gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN TUTA

Brezilya basınına göre; Fenerbahçe, devre arasında gündemine gelen 25 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta ile ilgileniyor.

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GÖRÜŞME YAPILACAK

Alman ekibi Frankfurt ile 5. sezonunu geride bırakan 1.85 boyundaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor. Sözleşmesini tamamlamadan gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Brezilyalı stoper için sarı - lacivertli yönetiminin önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor.

2472 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşandı.

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#Fenerbahçe#Frankfurt#Süper Lig

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