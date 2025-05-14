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Fenerbahçe'den sponsorluk iddialarına yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Ali Koç
Fenerbahçeden sponsorluk iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 22:09

Fenerbahçe, çıkan sponsorluk iddialarını yaptığı açıklama ile yalanladı.

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Fenerbahçe kulübü, son günlerde çıkan sponsorluk iddialarıyla ilgili bir metin yayınladı. Yapılan açıklamada sponsorluk bedelinin peşin alındığı ve harcandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. 

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Son dönemde bazı medya platformlarında, kulübümüzün mali yapısı ve sponsorluk gelirlerine dair gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, kasıtlı ve yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır.

Bugün ortaya atılan “Adidas’tan alınan 5 yıllık sponsorluk bedelinin peşin alındığı ve harcandığı” yönündeki iddia ise açıkça ifade ediyoruz ki, büyük bir yalandır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu tür söylemlerle kulübümüzü hedef alan ve kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren şahıs ve platformlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ali Koç

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