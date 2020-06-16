Fenerbahçe'den Sörloth'a kelepçe! Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de gözler bugün Trabzonspor'la oynanacak kritik karşılaşmada... İlk maçı kaybeden sarı lacivertliler turu Kadıköy'de alacağı skorla geçmek istiyor.

Ancak Bordo Mavili ekibin yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'yi bir hayli zorlayacak gibi. Sarı lacivertli teknik heyet, Norveçli golcü için alternatifler üretmeye devam ediyor.



Milli savunmacı, sezon başından beri Zanka, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo ile birlikte oynadı. Son partneri ise Simon Falette oldu. Yanındakiler sürekli değişse de Serdar’ın istikrarlı futbolu aynı kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe’nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır. (Fanatik)

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