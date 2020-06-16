MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den Sörloth'a kelepçe! Serdar Aziz...
GeriFutbol Fenerbahçe'den Sörloth'a kelepçe! Serdar Aziz...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Sörloth'a kelepçe! Serdar Aziz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'den Sörloth'a kelepçe! Serdar Aziz...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi, sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacak. Serdar Aziz, Trabzonspor’un gol makinesi Alexander Sörloth’u durdurmaya çalışacak.

Fenerbahçe'de gözler bugün Trabzonspor'la oynanacak kritik karşılaşmada... İlk maçı kaybeden sarı lacivertliler turu Kadıköy'de alacağı skorla geçmek istiyor.

Ancak Bordo Mavili ekibin yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'yi bir hayli zorlayacak gibi. Sarı lacivertli teknik heyet, Norveçli golcü için alternatifler üretmeye devam ediyor.

Milli savunmacı, sezon başından beri Zanka, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo ile birlikte oynadı. Son partneri ise Simon Falette oldu. Yanındakiler sürekli değişse de Serdar’ın istikrarlı futbolu aynı kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe’nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır. (Fanatik)

Fenerbahçeden Sörlotha kelepçe Serdar Aziz...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle