Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı...

Spor Arena Dış Haber | Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Sportif direktör Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Damien Comolli ile görüştüğü ve anlaşma noktasına geldikleri belirtildi.

Monaco yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde Comolli ile buluştuğu ve detayları konuştukları iddia edilirken kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

Comolli, Monaco'ya gitmesi halinde Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani ile bu kez Fransa'da buluşmuş olacak.