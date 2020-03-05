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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı...

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Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı...
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Fenerbahçe'den ayrılan sportif direktör Damien Comolli, Fransa Ligi takımlarından Monaco ile görüşme halinde...

Spor Arena Dış Haber | Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Sportif direktör Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Damien Comolli ile görüştüğü ve anlaşma noktasına geldikleri belirtildi.

Monaco yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde Comolli ile buluştuğu ve detayları konuştukları iddia edilirken kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

Comolli, Monaco'ya gitmesi halinde Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani ile bu kez Fransa'da buluşmuş olacak.

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