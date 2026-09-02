×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den son tango! Transferde son 24 saat

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Can Uzun
Fenerbahçeden son tango Transferde son 24 saat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 08:51

Fenerbahçe, milli yıldızın transferini bitirebilmek için saatler saymaya başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe’de transferin kapandığını, futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer bizzat açıkladı ama ekledi: 23 yaş altı oyuncu için girişimlerimiz var... Yabancı oyuncular için görüşmeler sürse de asıl hedef Milli bir yıldız: Can Uzun...

Fenerbahçeden son tango Transferde son 24 saat

PAZARLIK YAPILACAK

Avrupa’da mücadele eden kulüpler bu gece UEFA’ya kadrolarını bildirecek. Sarı-Lacivertliler için bugün ‘Uzun’ geçecek. Yönetimin 20 yaşındaki yıldızı kadroya katmak için gün boyunca Frankfurt’la pazarlık halinde olacağı kaydedildi.

Fenerbahçeden son tango Transferde son 24 saat

Haberin Devamı

CİMBOM'U REDDETMİŞLERDİ

Alman basınına göre Kırmızı-Beyazlılar büyük bir satış yapabilir. Ancak yine medyadaki yorumlarda, Can Uzun’un kadroda önemli bir isim olarak görüldüğü belirtiliyor. Frankfurt, Galatasaray’ın 40 milyon Euro’luk teklifini geri çevirmişti. Fenerbahçe’nin bu rakamın üzerine çıkması gerek.

Fenerbahçeden son tango Transferde son 24 saat

GERÇEK BİR JOKER

Sarı-Lacivertliler, uzun vadeli bir ödeme planıyla çılgın bir teklif yapabilir. Hem kanatta, hem 10 numara pozisyonunda hem de forvette oynayabilen Can, hücumda gerçek bir joker.

Fenerbahçeden son tango Transferde son 24 saat

BUGÜN İŞ BİTMEZSE, CAN UZUN DEFTERİ KAPANACAK

TFF’nin bir sonraki sezon yabancı sayısını 8’e düşürme planı nedeniyle de bu transfer kritik görülüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bugün işi bitiremezse, UEFA’ya bildiremeyeceği için bu defteri kapatacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Can Uzun

BAKMADAN GEÇME!