Fenerbahçe'den son tango! Transferde son 24 saat

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Fenerbahçe’de transferin kapandığını, futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer bizzat açıkladı ama ekledi: 23 yaş altı oyuncu için girişimlerimiz var... Yabancı oyuncular için görüşmeler sürse de asıl hedef Milli bir yıldız: Can Uzun...

PAZARLIK YAPILACAK

Avrupa’da mücadele eden kulüpler bu gece UEFA’ya kadrolarını bildirecek. Sarı-Lacivertliler için bugün ‘Uzun’ geçecek. Yönetimin 20 yaşındaki yıldızı kadroya katmak için gün boyunca Frankfurt’la pazarlık halinde olacağı kaydedildi.

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CİMBOM'U REDDETMİŞLERDİ

Alman basınına göre Kırmızı-Beyazlılar büyük bir satış yapabilir. Ancak yine medyadaki yorumlarda, Can Uzun’un kadroda önemli bir isim olarak görüldüğü belirtiliyor. Frankfurt, Galatasaray’ın 40 milyon Euro’luk teklifini geri çevirmişti. Fenerbahçe’nin bu rakamın üzerine çıkması gerek.

GERÇEK BİR JOKER

Sarı-Lacivertliler, uzun vadeli bir ödeme planıyla çılgın bir teklif yapabilir. Hem kanatta, hem 10 numara pozisyonunda hem de forvette oynayabilen Can, hücumda gerçek bir joker.

BUGÜN İŞ BİTMEZSE, CAN UZUN DEFTERİ KAPANACAK

TFF’nin bir sonraki sezon yabancı sayısını 8’e düşürme planı nedeniyle de bu transfer kritik görülüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bugün işi bitiremezse, UEFA’ya bildiremeyeceği için bu defteri kapatacak.