Fenerbahçe'den son dakika transfer harekatı! Welinton ve Alpaslan...

Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi.. Fenerbahçe savunması iki sezondur ciddi anlamda aksıyor. Üstelik bu bölgeye Diego Reyes, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve son olarak da Simon Falette transferleri yapılmasına rağmen...



Defans hataları, Sarı- Lacivertliler’e pahalıya patladı. Bu sezonun büyük bölümünde, inanılmaz hatalarıyla takımı yakmasına rağmen Jailson stoperde görev yaptı. Sambacı, Trabzonspor karşısında da yaptığı hatayla kupa ümitlerini bitirdi.

Fenerbahçe’de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. Göztepe’de sergilediği başarılı performansla göz dolduran Alpaslan Öztürk, adayların başında geliyor. Alpaslan, sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor. Diğer aday ise Alanyalı Welinton.

Beklere de takviye

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, ocak ayında da bu oyuncu için girişimde bulunmuş ancak Welinton takımı sezon ortasında bırakmak istememişti. Yeni sezonda teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut’un, yanında öğrencisi Welinton’u da getirmesi bekleniyor. Bu iki transfer yapılsa bile savunmaya başta sağ bek ve sol bek olmak üzere başka takviyeler de yapılacak.

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