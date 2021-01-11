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GeriFutbol Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması: Geçmişe nazaran daha yakınız
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması: Geçmişe nazaran daha yakınız

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transferi gündemde olan Mesut Özil'le ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3-0'lık Erzurumspor deplasmanı sonrası yayıncı kuruluşla ilgili sert açıklamalar yaparken transfer konusuna da değindi.

Koç'un konuyla ilgili "Mesut Özil'in hala rüya olduğunu söylüyorum. Mesut ile mevcut kulüp arasındaki konular. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Ancak kesinlikle bitmiş bir şey yok. Bitebilir de, bitmeyebilir de." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın da transfer gündemindeki oyuncular hakkındaki soruya yanıt veren Koç, "Visca ve İrfan Can Kahveci konusunda bize gelen talep yok. Ancak Başakşehir kulübü Visca ve İrfan Can Kahveci'yi satmayı düşünürse ilgilenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç yayıncı kuruluşla ilgili de sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan yayıncı kuruluş beIN Sportsa sert tepki
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yayıncı kuruluş beIN Sports'a sert tepki

 

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