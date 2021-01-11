Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması: Geçmişe nazaran daha yakınız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3-0'lık Erzurumspor deplasmanı sonrası yayıncı kuruluşla ilgili sert açıklamalar yaparken transfer konusuna da değindi.



Koç'un konuyla ilgili "Mesut Özil'in hala rüya olduğunu söylüyorum. Mesut ile mevcut kulüp arasındaki konular. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Ancak kesinlikle bitmiş bir şey yok. Bitebilir de, bitmeyebilir de." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın da transfer gündemindeki oyuncular hakkındaki soruya yanıt veren Koç, "Visca ve İrfan Can Kahveci konusunda bize gelen talep yok. Ancak Başakşehir kulübü Visca ve İrfan Can Kahveci'yi satmayı düşünürse ilgilenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç yayıncı kuruluşla ilgili de sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...