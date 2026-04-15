Fenerbahçe'den son 5 hafta için uyarı 'var!'

Haberin Devamı

Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan tavan yaparken kalan maçlarının tamamını kazanması durumunda 12 yıllık özlemi giderecek olan Fenerbahçe’de adeta seferberlik ilan edildi.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco oyuncularını hem mental hem taktik olarak hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ederken yönetim de kalan bölümde saha dışı faktörlerin önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler adeta Türkiye Futbol Federasyonu’na çıkarma yaparak kalan haftalarda yaşanabilecek hakem hatalarının önüne geçilmesi için tedbir alınmasını istedi.

Haberin Devamı

Bu hafta bir ziyaret daha yapılacak

Fenerbahçeli yöneticiler özellikle son oynanan Kayserispor maçındaki kararlar başta olmak üzere sezon başından bu yana Galatasaray ve kendi maçlarında lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyon yetkililerine sundu. Bu hafta bir kez daha Riva’yı ziyaret edecek olacak sarı lacivertli idareciler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek. Sezonun kalan 5 maçında adil yönetim talep eden Fenerbahçe bu süreçte Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında her kulüpten 1 gözlemci bulunmasını da isteyecek. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, TFF ziyaretini doğrularken kalan son 5 haftayla ilgili şunları söyledi:



Beşiktaş ve Kayseri olumlu bakmadı

“TFF’yi ziyaret ettik, yine ziyaret edeceğiz. Kayseri maçında, özellikle ilk yarıdaki pozisyonları tartıştık, konuştuk kendileriyle. Takipçisiyiz. Geçmişte de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Son 5 haftaya girdik. Onun için sürekli kontak halindeyiz federasyonla. Sadece Fenerbahçe için değil, bütün takımlarımız için.

Haberin Devamı

Küme düşme hattı da zorlaşıyor. Bütün takımlarımız için hakemin konuşulmayacağı, sıkıntısız 5 hafta diliyoruz” dedi. Torunoğulları ayrıca “Oynanan her maçta 2 takımın da temsilcisi VAR’da olsun. Beşiktaş ve Kayseri’de TFF kabul etti, diğer takımlar kabul etmedi. Federasyon olumlu bakıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda birer temsilci olur. Talebimiz bu yönde” dedi.