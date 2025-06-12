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Fenerbahçe'den sol kanat operasyonu! Yapılan teklifi duyurdular

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#Transfer#Fenerbahçe#Tomas Cuello
Fenerbahçeden sol kanat operasyonu Yapılan teklifi duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 17:14

Fenerbahçe, Atletico-MG forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Tomas Cuello için kulübüne resmi teklifte bulundu.

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Gelecek sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosunda büyük çaplı revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de Kostic, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko'yla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri sona eren Osayi-Samuel ve Milan Skriniar ile de şu ana dek anlaşma sağlanmış değil.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico-MG'de forma giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Tomas Cuello için resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçeden sol kanat operasyonu Yapılan teklifi duyurdular

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncu için 8 milyon dolarlık (yaklaşık olarak 7 milyon euro) bir teklif yaptığı, finansal olarak zor günlerden geçen Atletico-MG'nin de bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

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6 AY ÖNCE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Her iki kanatta da forma giyebilen Cuello, bu yılın başında yaklaşık 5.2 milyon Euro ödenerek Athletico Paranaense'den transfer edilmişti.

Arjantinli kanat oyuncusunun kulübüyle 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçeden sol kanat operasyonu Yapılan teklifi duyurdular

25 MAÇTA 4 GOL - 5 ASİST ÜRETTİ

Atlético-MG formasıyla 25 maça çıkan Cuello, 4 gol atıp 5 de asist üretti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Tomas Cuello

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