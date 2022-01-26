Fenerbahçe'den sol beke Uğur Çiftçi hamlesi!

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Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak'ın yerini doldurmak için sol bek transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fanatik'in haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Sivasspor'da uzun süredir istikrarlı bir performans gösteren Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı. Henüz Sivasspor ile temas kurmayan Fenerbabhçe'nin kısa süre içerisinde Mecnun Otyakmaz ile görüşeceği belirtildi. Sivasspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Uğur Çiftçi'nin Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.