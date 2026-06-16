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Fenerbahçe'den sol ayaklı stoper hamlesi: Dünya Kupası'nda dikkat çekmişti...

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#Fenerbahçe#2026 Dünya Kupası#Tarik Muharemovic
Fenerbahçeden sol ayaklı stoper hamlesi: Dünya Kupasında dikkat çekmişti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 18:48

Yeni sezona savunma hattını da güçlendirerek girmek isteyen Fenerbahçe, Bosna Hersek ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Tarik Muharemovic'i gündemine aldı.

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Fenerbahçe’de transfer çalışmalarında rota savunma hattına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelik santrafor demesine rağmen sarı-lacivertli ekip için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme düştü.

GÜNDEM MUHAREMOVIC

Calciomercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Sassuolo forması giyen Tarik Muharemovic'i gündemine aldı.

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Geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe, sol ayaklı bir stoper transferi için Muharemovic'i transfer listesine eklediği belirtildi.

Fenerbahçeden sol ayaklı stoper hamlesi: Dünya Kupasında dikkat çekmişti...

ALTERNATİFLER VAR

Haberde, Fenerbahçe'nin aynı pozisyon için daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake isimlerini de değerlendirdiği aktarıldı.

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Öte yandan haberde Juventus'un, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurduğu yazıldı. Muharemovic'in bir dönem Inter ile de anılmıştı.

Fenerbahçeden sol ayaklı stoper hamlesi: Dünya Kupasında dikkat çekmişti...

DÜNYA KUPASI'NA 10'DA 10 BAŞLANGIÇ 

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda mücadelede eden Bosna-Hersek'te forma giyen Tarik Muharemovic, Kanada ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede savunmadaki performansıyla dikkat çekmişti. 23 yaşındaki stoper karşılaşmayı 21 tehlike engelleme, 2 pas arası ve 6 hava topu kazanma istatistiği ile tamamlamıştı.

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#Fenerbahçe#2026 Dünya Kupası#Tarik Muharemovic

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