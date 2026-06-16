Fenerbahçe'den sol ayaklı stoper hamlesi: Dünya Kupası'nda dikkat çekmişti...

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Fenerbahçe’de transfer çalışmalarında rota savunma hattına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelik santrafor demesine rağmen sarı-lacivertli ekip için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme düştü.

GÜNDEM MUHAREMOVIC

Calciomercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Sassuolo forması giyen Tarik Muharemovic'i gündemine aldı.

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Geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe, sol ayaklı bir stoper transferi için Muharemovic'i transfer listesine eklediği belirtildi.

ALTERNATİFLER VAR

Haberde, Fenerbahçe'nin aynı pozisyon için daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake isimlerini de değerlendirdiği aktarıldı.

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Öte yandan haberde Juventus'un, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurduğu yazıldı. Muharemovic'in bir dönem Inter ile de anılmıştı.

DÜNYA KUPASI'NA 10'DA 10 BAŞLANGIÇ

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda mücadelede eden Bosna-Hersek'te forma giyen Tarik Muharemovic, Kanada ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede savunmadaki performansıyla dikkat çekmişti. 23 yaşındaki stoper karşılaşmayı 21 tehlike engelleme, 2 pas arası ve 6 hava topu kazanma istatistiği ile tamamlamıştı.