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Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat bombası! Bugün İstanbul'a geliyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat
Fenerbahçeden Sofyan Amrabat bombası Bugün İstanbula geliyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 07:00

Fenerbahçe, bir büyük transferi daha bitirdi... Sarı lacivertli yönetim, bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Sofyan Amrabat’ın kendisi ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Faslı futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek kendisini resmen Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Sarı lacivertli kulüp ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre Amrabat bu sezon kiralık olarak forma giyecek; haziran ayında 15 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United’da 30 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu sezon geri döndüğü Fiorentina’da 3 karşılaşmada oynadı.

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NORDIN AMRABAT'IN KARDEŞİ

Galatasaray’ın eski futbolcularından Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan, 21 Ağustos 1986’da Hollanda’nın Huizen kentinde dünyaya geldi. Futbola Utrecht altyapısında başlayan Fas asıllı oyuncu, 2017’de 4 milyon Euro’ya Feyenoord’a, 2019’da 2.5 milyon Euro’ya Club Brugge’e, 2020’de 3.65 milyon Euro’ya Hellas Verona’ya, 2020’de de 19.5 milyon Euro’ya Fiorentina’ya transfer oldu. Fas Milli Takımı’nda 57 kez forma giyen 1.85 metre boyundaki Amrabat, ikili mücadelelerde başarı yüzdesi yüksek, sert ve dayanıklı bir oyuncu olarak biliniyor.

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Amrabat; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan sonra Fenerbahçe’nin 6. transferi olacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat

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