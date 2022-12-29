Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım! Galatasaray'dan cevap...

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe, Sarı-kırmızılı kulübün geçmişte yaptığı paylaaşımı alıntılayarak bir tweet attı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın 23 Aralık 2020 günü oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası attığı 'Futbolda kapkara gece!' tweetini alıntılayıp "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" şeklinde paylaşım yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin paylaşımı sonrası Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşunu 'Sus' emojisiyle paylaştı.
23 Ekim 2022: Galatasaray - Alanyaspor maçı ve sonrasında Erden Timur'un 'Ligi bitirtmeyiz' açıklamaları
12 Kasım 2022: Fenerbahçe - Giresunspor maçı