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Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım! Galatasaray'dan cevap...

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#Fenerbahçe#Sivasspor-Galatasaray#Galatasaray
Fenerbahçeden Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım Galatasaraydan cevap...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 19:45

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi. Galatasaray da bu paylaşıma gönderme yaptı.

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe, Sarı-kırmızılı kulübün geçmişte yaptığı paylaaşımı alıntılayarak bir tweet attı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 23 Aralık 2020 günü oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası attığı 'Futbolda kapkara gece!' tweetini alıntılayıp "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" şeklinde paylaşım yaptı.

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#Fenerbahçe#Sivasspor-Galatasaray#Galatasaray

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