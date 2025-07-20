Fenerbahçe'den Silas'a yakın takip!

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Alman basını, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Silas Katompa Mvumpa için devrede olduğunu öne sürdü.

FENERBAHÇE DEVREDE

Almanya'nın köklü spor dergisi Kicker'in haberine göre; sarı - lacivertliler, Stuttgart'ın kanat oyuncusu Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor.

8 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYORLAR

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kongolu futbolcu için Alman ekibi, 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.

SILAS'IN RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezonda 25 maça çıkan 1.89 boyundaki sağ kanat oyuncusu, 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.