HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçeden sermaye artırımı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 18:32

Fenerbahçe, 1.250.000.000 TL olan sermaye artırımını 5.000.000.000 TL nakit (bedelli) olmak üzere 6.250.000.000 TL’ye yükselttiğini KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe, 1.250.000.000 TL olan sermaye artırımını 6.250.000.000 TL'ye yükseltildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

