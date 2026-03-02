×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Semedo ve sakatlık açıklaması! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Semedo#Antalyaspor Maçı
Fenerbahçeden Semedo ve sakatlık açıklaması Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 14:38

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Semedo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçeden Semedo ve sakatlık açıklaması Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Semedo#Antalyaspor Maçı

BAKMADAN GEÇME!