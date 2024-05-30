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Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Şükrü Saraçoğlu#Süper Lig
Fenerbahçeden seçim tarihi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 19:38

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.

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#Fenerbahçe#Şükrü Saraçoğlu#Süper Lig

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