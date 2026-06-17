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Fenerbahçe'den savunma harekatı: Stoper ve sağ bek transferinde hedefler belli oldu!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım
Fenerbahçeden savunma harekatı: Stoper ve sağ bek transferinde hedefler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 23:53

Yeni sezonda Milan Skriniar'ın yanına bir stoper, Nelson Semedo'nun ayrılması halinde bir de sağ bek almak isteyen Fenerbahçe'de transfer hedefleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, defans hattını güçlendirmek için transferde gaza bastı.

HT Spor'un haberine göre; Öncelikli olarak stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerde gündeme bonservisi Manchester City'de bulunan Juma Bah geldi.

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Fenerbahçe, 2006 doğumlu defans oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katarak yabancı kuralında genç oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor.

20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Nice'de kiralık olarak geçirdi ve 41 maçta 3 bin 130 dakika süre alarak gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçeden savunma harekatı: Stoper ve sağ bek transferinde hedefler belli oldu

SEMEDO AYRILIRSA HEDEF HUGO SIQUET!

Öte yandan Fenerbahçe, 32 yaşındaki sağ bek Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması halinde alternatifini belirledi...

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Sarı-lacivertliler Portekizli oyuncunun ayrılması halinde Club Brugge forması giyen sağ bek Hugo Siquet için harekete geçecek.

23 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon 42 maçta 1.726 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeden savunma harekatı: Stoper ve sağ bek transferinde hedefler belli oldu

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım

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