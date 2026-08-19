Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde istenmeyen rekor: Play-off kabusu

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'u konuk ederken sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin tek golünü Mason Greenwood kaydetti.

LYON İLE 2. BERABERLİK

Rakibiyle 6. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, Ocak 2025'ten sonra 2. kez beraberlik yaşadı. İki ekip ilk kez 2001 yılında rakip olurken, söz konusu süreçte Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise beraberlik elde etti.

FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI 8'İNCİ BERABERLİK

Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 26 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6'şar kez ile Nice ve Lyon'a karşı oynadı. Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, bu süreçte 6 kez üstün taraf olurken, 12 mağlubiyet yaşadı.

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Kanarya’nın bugünkü sonuçla birlikte Fransa temsilcilerine karşı toplam 8 beraberliği bulunuyor.

Öte yandan Kanarya, Kadıköy’de Fransız ekipleriyle oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez konuk eden Fenerbahçe, Marsilya, Rennes ve Nice'i de ağırladı. Fransa temsilcilerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon'a karşı 3-1'lik skorla aldı.

FENERBAHÇE TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tarihinde play-off aşamasında galibiyet alamadan en fazla maça çıkan takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, bu aşamada oynadığı yedi karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet elde edemedi.