Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi transferleri! Hedef 2 yıldız

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Fenerbahçe, 2008’den sonra ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde sadece ‘oynamak’ için bulunmak istemiyor.

Yönetim, yıllardır süren hasretin bittiği sezonda, Devler Ligi’nde eksiksiz bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda transferde iki önemli hedef belirledi: Ferdi Kadıoğlu ve Marcus Rashford...

Brighton için Ferdi, takımın önemli isimlerinden biri ancak Hadjam transferi sonrası kadroda 3 sol beke sahipler. Sarı-Lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali olan Milli yıldızın dönmek için bastırması halinde Fenerbahçe’nin bir şansı olabilir.

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Marcus Rashford, geçen sezonu Barcelona’da kiralık geçirdikten sonra Manchester United’a döndü. Transfer dönemi bitene kadar ayrılma ihtimali yüksek.

İngiliz yıldız daha önce Türkiye’ye sıcak bakmıyordu. Ancak Fenerbahçe’nin elinde bu kez Şampiyonlar Ligi kozu var. Yönetim cazip bir maaş teklifini sunmayı planlıyor.

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer’in kısa süre içinde İngiltere’ye gideceği kaydedildi. Kamer, Ferdi ve Rashford transferlerini bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçe'ye 2018 yazında NEC Nijmegen'den 4.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, 2024 yazında 30 milyon euroya Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a satılmıştı. 2026 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.