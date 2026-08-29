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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi transferleri! Hedef 2 yıldız

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Transfer Haberleri
Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 10:11

Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirirken, kadrosuna 2 yıldız katmayı düşünüyor. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, 2008’den sonra ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde sadece ‘oynamak’ için bulunmak istemiyor.

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız

Yönetim, yıllardır süren hasretin bittiği sezonda, Devler Ligi’nde eksiksiz bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda transferde iki önemli hedef belirledi: Ferdi Kadıoğlu ve Marcus Rashford...

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız

Brighton için Ferdi, takımın önemli isimlerinden biri ancak Hadjam transferi sonrası kadroda 3 sol beke sahipler. Sarı-Lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali olan Milli yıldızın dönmek için bastırması halinde Fenerbahçe’nin bir şansı olabilir.

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Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız

Marcus Rashford, geçen sezonu Barcelona’da kiralık geçirdikten sonra Manchester United’a döndü. Transfer dönemi bitene kadar ayrılma ihtimali yüksek.

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız

İngiliz yıldız daha önce Türkiye’ye sıcak bakmıyordu. Ancak Fenerbahçe’nin elinde bu kez Şampiyonlar Ligi kozu var. Yönetim cazip bir maaş teklifini sunmayı planlıyor.

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer’in kısa süre içinde İngiltere’ye gideceği kaydedildi. Kamer, Ferdi ve Rashford transferlerini bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldız

Fenerbahçe'ye 2018 yazında NEC Nijmegen'den 4.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, 2024 yazında 30 milyon euroya Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a satılmıştı. 2026 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Transfer Haberleri

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