Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi kurasına ilk yorum!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertli takım, Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya) ile eşleşti.

Fenerbahçe, İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile; deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

Kura çekimin ardından ise sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Mehmet Selim Kosif ile futbol direktörü Oğuz Çetin değerlendirmelerde bulundu.

SELİM KOSİF: FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERDE

"Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ait olduğu yerde. Bu bizi ve taraftarımızı coşturdu. Bundan sonra başarı futbolculara kalıyor. Mutluyuz, güzel bir kura.

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U23 transferi düşünüyoruz, eksiğimiz orada var. Geri kalan transferi kapattık."

OĞUZ ÇETİN: 18 YIL SONRA BÜYÜK BAŞARI

"Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. 18 yıl sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun.

Temek hedefimiz var. Sayın Başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi.

Hedef bitmez, transferde bir hafta var. Birkaç transfer yapacağız."