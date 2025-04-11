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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi için rüya kadro! Transfer operasyonu başladı

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#Fenerbahçe#Transferi#Ali Koç
Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi için rüya kadro Transfer operasyonu başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 13:05

Fenerbahçe, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayabilirse, 2008’den beri hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak. İkinci olması halinde ise ön eleme oynayacak. Yönetim, senaryo ne olursa olsun yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmaya kararlı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan beri devam eden şampiyonluk özlemine son vermek için var gücüyle mücadele ediyor.

Sarı-Lacivertliler’in bir diğer büyük hasreti ise 2008’den beri gidemediği Şampiyonlar Ligi. Kanarya, bu sezon ligde mutlu sona ulaşırsa direkt Devler Ligi’nde gruplara katılacak, ikinci bitirmesi halinde ise ön eleme oynayacak. Yönetim, Şampiyonlar Ligi için ‘rüya’ kadro kurmaya hazırlanıyor.

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ÖNCELİK SKRINIAR
Transferde öncelik, devre arasında kiralanan Milan Skriniar’ın bonservisini almak. Slovak savunmacının Atletico Madrid, Milan, Tottenham gibi dev talipleri de var. Ancak Skriniar’ın Fenerbahçe’de mutlu olması ve Devler Ligi faktörleri en önemli koz olacak.

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi için rüya kadro Transfer operasyonu başladı

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PERRI'DE ANLAŞMA YAKIN
Sarı-Lacivertliler’in transfer listesinde de heyecan verici isimler var. Livakovic’i satmayı planlayan Kanarya, Lyon’un file bekçisi Lucas Perri için teklifini yaptı. Başarılı kaleci ve Fransız ekibiyle anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

YENİ LİDER MULLER
25 yıldır formasını giydiği Bayern Münih’ten sezon sonunda ayrılacak olan Thomas Müller, Jose Mourinho’nun takımda görmek istediği yıldızlardan biri. Dünyaca ünlü teknik adam, 35 yaşındaki Alman hücum oyuncusunun saha içindeki yeni lider olmasını istiyor.

Fenerbahçeden Şampiyonlar Ligi için rüya kadro Transfer operasyonu başladı

EN ZORU VLAHOVIC
Forvette ise Dusan Vlahovic, Mourinho’nun rüyalarını süslüyor. Listedeki isimler arasında ikna etmesi en zor isim, önceliği Premier Lig’e gitmek olan Sırp yıldız. Ancak golcü oyuncunun ikna edilmesi için hem yönetim hem de Mourinho her şeyi yapmaya kararlı.

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#Fenerbahçe#Transferi#Ali Koç

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