Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi için rüya kadro! Transfer operasyonu başladı

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Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan beri devam eden şampiyonluk özlemine son vermek için var gücüyle mücadele ediyor.

Sarı-Lacivertliler’in bir diğer büyük hasreti ise 2008’den beri gidemediği Şampiyonlar Ligi. Kanarya, bu sezon ligde mutlu sona ulaşırsa direkt Devler Ligi’nde gruplara katılacak, ikinci bitirmesi halinde ise ön eleme oynayacak. Yönetim, Şampiyonlar Ligi için ‘rüya’ kadro kurmaya hazırlanıyor.

ÖNCELİK SKRINIAR

Transferde öncelik, devre arasında kiralanan Milan Skriniar’ın bonservisini almak. Slovak savunmacının Atletico Madrid, Milan, Tottenham gibi dev talipleri de var. Ancak Skriniar’ın Fenerbahçe’de mutlu olması ve Devler Ligi faktörleri en önemli koz olacak.

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PERRI'DE ANLAŞMA YAKIN

Sarı-Lacivertliler’in transfer listesinde de heyecan verici isimler var. Livakovic’i satmayı planlayan Kanarya, Lyon’un file bekçisi Lucas Perri için teklifini yaptı. Başarılı kaleci ve Fransız ekibiyle anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

YENİ LİDER MULLER

25 yıldır formasını giydiği Bayern Münih’ten sezon sonunda ayrılacak olan Thomas Müller, Jose Mourinho’nun takımda görmek istediği yıldızlardan biri. Dünyaca ünlü teknik adam, 35 yaşındaki Alman hücum oyuncusunun saha içindeki yeni lider olmasını istiyor.

EN ZORU VLAHOVIC

Forvette ise Dusan Vlahovic, Mourinho’nun rüyalarını süslüyor. Listedeki isimler arasında ikna etmesi en zor isim, önceliği Premier Lig’e gitmek olan Sırp yıldız. Ancak golcü oyuncunun ikna edilmesi için hem yönetim hem de Mourinho her şeyi yapmaya kararlı.