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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 'Operasyon geçirdi!'

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Sakatlık
Fenerbahçeden sakatlık açıklaması: Operasyon geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 19:12

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Milli futbolcu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Sakatlık

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