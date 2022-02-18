Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve üç isim...

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;
Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.
Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.
Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.
İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.
Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.