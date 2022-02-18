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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve üç isim...

#Fenerbahçe#Mesut Özil#İrfan Kahveci
Fenerbahçeden sakatlık açıklaması Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve üç isim...

Fenerbahçe, sakat oyuncuları Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Min Jae Kim ile ilgili resmi sitesinden açıklama yayınladı.

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İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#İrfan Kahveci

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