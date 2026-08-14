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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Mert Günok!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Günok#Süper Lig
Fenerbahçeden sakatlık açıklaması: Mert Günok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 18:28

Fenerbahçe, Mert Günok'un MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, tecrübeli kalecisi Mert Günok’un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini, tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten tecrübeli eldivenin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok’un Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe#Mert Günok#Süper Lig

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