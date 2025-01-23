Fenerbahçe'de Mert Müldür şoku!

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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır."

EN AZ İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık sonrasında en az 2 hafta sahalardan uzak kalması ve bu süreçte Lyon, Göztepe, Midtjylland, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor FK ile oynanacak maçları kaçırması bekleniyor.

MERT MÜLDÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkarken 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.