Fenerbahçe'den sakatlanan Milan Skriniar için açıklama! Beşiktaş derbisine yetişecek mi?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Fenerbahçe'nin evinde Nottingham Forest ile karşılaştığı maçta Milan Skriniar sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Nottingham Forest maçının 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar maçın geri kalanına devam edemedi. Slovak savunma oyuncusunun yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle; Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

EN AZ 4 HAFTA YOK

Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli stoperin 4-5 hafta arasında sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

Kasımşapa - Süper Lig

Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

Antalyaspor (D) - Süper Lig

Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

Samsunspor - Süper Lig

Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig

Gaziantep FK - Süper Lig

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞECEK

Skriniar'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile nisan ayının ilk haftasında oynayacağı derbiye yetişmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Milan Skriniar 2 gol kaydetti.