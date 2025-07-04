Fenerbahçe'den Saint-Maximin'in 'doping' iddiası için açıklama!

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Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde kendisine doping yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İşte Saint-Maximin'in sözleri;

Açıkçası, bu sezon açısından ve maalesef benim için bu yüzden Fenerbahçe'ye maalesef ve bu taraftarlar için üzücü çünkü onlar bunu hak etmiyorlar. Ama benim için, etrafta olan tüm bu kötü şeyler yüzünden, bu aşamayı geçip şampiyon olamıyoruz, çünkü ben şampiyon olmak için geldim, hepsi bu. Ayrıca Galatasaray da çok rekabetçiydi. Evet, Mourinho şampiyon olmak için her şeyi verdi. Ama ne yazık ki etrafta çok fazla şey var ve bunlar çok karmaşık.

DOPİNG YAPTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Size bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey.

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Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik, sonra aslında artık bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen “Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?” dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın.

SOSYAL MEDYADAN BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Allan Saint Maximin gündem olan röportajı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Maximin, hastalık yaşadığı dönemde uygulanan tedavi hakkında konuştıuğunun altını çizdi.

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Yıldız futbolcunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Twitter'da işlerin çığrından çıktığını görüyorum, ne dediğimi açıklayayım. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsediyorum. Hastalandığımda, neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi hangi amaçla bunu yapacaktı gerçekten bilmiyorum."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in açıklamalarına yönelik tüm hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

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Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü